أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة الممطرة في عسير تؤثر على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حيث تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في الرؤية الأفقية.

وحذر المركز الوطني من تأثير الأمطار الغزيرة في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، حيث تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.