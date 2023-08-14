أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة المنورة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية في عسير تؤثر على محافظات أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الممطرة في نجران على بدر الجنوب وحبونا، أما في المدينة المنورة فتؤثر على المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع والعلا والعيص.

وتشمل التأثيرات المصاحبة للحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة، ويتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.