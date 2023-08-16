أمطار غزيرة على مكة وعسير وجازان للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على جازان وعسير ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في جازان تؤثر على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر من تأثير هطول الأمطار الغزيرة في عسير على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تؤثر أمطار المدينة المنورة على الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.