أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.