Icon

أمطار غزيرة وبرد وسيول على مرتفعات مكة المكرمة Icon النجار: غروهي اتحادي ولن يُغادر Icon موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم Icon مدني الشرقية يرصد مخالفة تخزين عشوائي في ارتدادات مبنى Icon الاتحاد يواصل محاولاته لضم فاران Icon إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار غزيرة حتى الـ11 مساءً Icon نجم أتلتيكو مدريد بديل زيلينسكي في الأهلي Icon جانب من جهود رجال الأمن العام مع بدء العام الدراسي الجديد Icon فتح التسجيل في معهد بيت العود بالرياض Icon 80 متدربًا في برنامج طب الباطنة بتجمع القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تؤثر الحالة على العاصمة المقدسة

أمطار غزيرة وبرد وسيول على مرتفعات مكة المكرمة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
أمطار غزيرة وبرد وسيول على مرتفعات مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة خاصة ما بين محافظة الطائف والعاصمة المقدسة.

وحسب ما ذكره مركز الأرصاد عبر منشور على منصة “إكس”، فيصاحب هذه الأمطار حبات برد وخطر جريان السيول ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

قد يهمّك أيضاً
النصر يوقع مخالصة نهائية مع ماشاريبوف

النصر يوقع مخالصة نهائية مع ماشاريبوف

ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

ويتوقع أن تؤثر هذه الحالة على العاصمة المقدسة وما حولها خلال الساعات القادمة.

طقس مكة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

طقس مكة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم