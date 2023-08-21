أمطار غزيرة وبرد وسيول على مرتفعات مكة المكرمة

كشفت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة خاصة ما بين محافظة الطائف والعاصمة المقدسة.

وحسب ما ذكره مركز الأرصاد عبر منشور على منصة “إكس”، فيصاحب هذه الأمطار حبات برد وخطر جريان السيول ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

ويتوقع أن تؤثر هذه الحالة على العاصمة المقدسة وما حولها خلال الساعات القادمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.