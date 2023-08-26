أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتي محايل عسير والمجاردة بمنطقة عسير.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على منصة “إكس”، هطول أمطار غزيرة على محايل عسير والمجاردة، مع انخفاض درجات الحرارة وتدنٍ في مدى الرؤية وظهور صواعق وبروق واضحة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين يكون الطقس حارًا على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.