أمطار غزيرة ورعد وبروق في الطائف والمدينة المنورة

وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأظهر فيديو متداول على منصة “إكس”، هطول الأمطار الغزيرة على وادي جليل بشرق الطائف، مع ظهور الرعد والبروق وتدنٍ في مدى الرؤية بالمنطقة.

كما أظهرت فيديوهات أخرى هطول أمطار غزيرة على شرق أبيار الماشي جنوب المدينة المنورة وطريق سحابة الجفر- المندسة.

أمطار غزيرة على مكة والمدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن في وقت سابق، أن أجزاءً من مناطق جازان، وعسير، ومكة المكرمة (الطائف) والمدينة المنورة تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.