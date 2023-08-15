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أمطار غزيرة وسماء غائمة وسيول وبرد في 9 مناطق

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
أمطار غزيرة وسماء غائمة وسيول وبرد في 9 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حار على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.

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حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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