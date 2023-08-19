أمطار غزيرة وطقس شديد الحرارة بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ، المقرر أن يبدأ غدًا الأحد.
وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إنه يصادف بداية العام الدراسي الجديد الفترة الانتقالية بنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الخريف أرصاديًا أول أيام شهر سبتمبر وينتهي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وتوقع مركز الأرصاد أن تستمر فرص هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض).
ويستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (45 -48).
بينما يكون الطقس حارًا على باقي مناطق السعودية، ومعتدلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية، ومن المتوقع أن تتأثر سواحل المنطقة الشرقية، وسواحل منطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة وحتى جازان.
وبشأن نسبة الرطوبة، أوضح أنه بارتفاع نسب الرطوبة الجوية مع فرصة تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة خارج المدن وفي الطرقات السريعة.