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يصادف الفترة الانتقالية بنهاية الصيف وبداية الخريف

أمطار غزيرة وطقس شديد الحرارة بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
أمطار غزيرة وطقس شديد الحرارة بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ، المقرر أن يبدأ غدًا الأحد.

وقال المركز في إنفوجراف صادر عنه إنه يصادف بداية العام الدراسي الجديد الفترة الانتقالية بنهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الخريف أرصاديًا أول أيام شهر سبتمبر وينتهي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.

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هطول أمطار غزيرة

وتوقع مركز الأرصاد أن تستمر فرص هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض).

ويستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (45 -48).

بينما يكون الطقس حارًا على باقي مناطق السعودية، ومعتدلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية، ومن المتوقع أن تتأثر سواحل المنطقة الشرقية، وسواحل منطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة وحتى جازان.

نسبة الرطوبة

وبشأن نسبة الرطوبة، أوضح أنه بارتفاع نسب الرطوبة الجوية مع فرصة تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة خارج المدن وفي الطرقات السريعة.

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