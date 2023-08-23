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تتراوح من خفيفة إلى غزيرة

أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن توقعات الطقس لا تستبعد هطول أمطار غزيرة على جنوب الطائف، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من منطقتي المدينة المنورة وتبوك وغرب الشمالية من السعودية، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من اليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

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