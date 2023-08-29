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أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الأمطار قد تكون غزيرة على أجزاء متفرقة من مرتفعات عسير، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من اليمن وعُمان والإمارات تسبقها برياح نشطة مغبرة.

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توقعات الطقس

من جهته، أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).

وبحسب الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقتي الرياض ونجران، فيما تشهد منطقة الشرقية موجة حارة تصل فيها درجات الحرارة لـ 48 مئوية.

كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة بعدة مناطق اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

 

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