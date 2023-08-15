أمطار متفاوتة وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة الممطرة قد تمتد إلى أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، كما تمتد إلى أجزاء من اليمن وعُمان تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

كما توقع الحصيني، هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمالي والوسطى من السعودية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حار على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.