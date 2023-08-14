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تتراوح من خفيفة إلى شبه غزيرة

أمطار متفاوتة ورياح نشطة بعدة مناطق

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
أمطار متفاوتة ورياح نشطة بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير الباحة ومكة المكرمة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الأمطار المتوقعة تمتد إلى أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة وتبوك وجنوب منطقة الرياض، كما تمتد إلى أجزاء من اليمن وعُمان تسبقها برياح نشطة مغبرة.

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كما توقع الحصيني هبوب رياح من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي والشمالي والوسطى والشرقية من السعودية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة، ويتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

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