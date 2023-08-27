Icon

تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات Icon 4 إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية Icon مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على قاتل أسامة بن لادن في تكساس Icon اليوم.. انطلاق اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة Icon أزمة استغلال ترفع الإيجارات في قطاع العقار السعودي Icon السعودية تدرس عرضًا صينيًا لبناء محطة طاقة نووية Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين Icon الاقتصاد السعودي يحقق طفرات استثنائية في مسيرة التنمية والازدهار Icon مدني الطائف يخمد حريقًا نشب في 6 نخلات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة الممطرة المتوقعة تمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة بالسعودية، وأجزاء متفرقة من اليمن وعُمان تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

قد يهمّك أيضاً
أبرز أرقام ميريح ديميرال قبل الانتقال للأهلي

أبرز أرقام ميريح ديميرال قبل الانتقال للأهلي

التهاب الملتحمة يغلق المدارس بـ 3 مقاطعات بالهند

التهاب الملتحمة يغلق المدارس بـ 3 مقاطعات بالهند

كما أشار الحصيني إلى موعد بداية فصل الخريف أرصاديًا والذي يوافق يوم الجمعة المقبل 16 صفر 1445هـ .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
انخفاض أرباح “الجوف” 31% إلى 4.7 مليون ريال
السوق

انخفاض أرباح “الجوف” 31% إلى 4.7 مليون...

السوق
بايدن يعطي الضوء الأخضر لتدريب طيارين أوكرانيين على إف-16
العالم

بايدن يعطي الضوء الأخضر لتدريب طيارين أوكرانيين...

العالم
تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات
العالم

تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7...

العالم
رحلة نيمار للرياض عبر الخطوط السعودية الأكثر متابعة عبر فلايت رادار 24
الرياضة

رحلة نيمار للرياض عبر الخطوط السعودية الأكثر...

الرياضة
موعد مباراة بيرنلي ضد مان سيتي
الرياضة

موعد مباراة بيرنلي ضد مان سيتي

الرياضة
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.8 ريال للجرام
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق