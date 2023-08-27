أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة الممطرة المتوقعة تمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة بالسعودية، وأجزاء متفرقة من اليمن وعُمان تسبقها برياح نشطة ومغبرة.

كما أشار الحصيني إلى موعد بداية فصل الخريف أرصاديًا والذي يوافق يوم الجمعة المقبل 16 صفر 1445هـ .

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.