Icon

طيران ناس يدشن رحلات مباشرة بين جدة وأوش في قيرغيزستان Icon أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق Icon بايدن يأمل في لقاء محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الهند Icon المؤتمرات العمرانية بهرجة إعلامية دون نتائج ملموسة Icon الدولار يتراجع عالميًّا بعد مكاسب خمسة أسابيع متتالية Icon تنويه من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي Icon عادة خاطئة وشائعة تجنبها عند تنظيف الأسنان Icon 10 أسباب لنجاح المشروعات الناشئة منها السيطرة على النفس Icon أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة Icon ألسنة اللهب تلتهم قاذفة روسية إستراتيجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتراوح من خفيفة لشبه غزيرة

أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه لا يستبعد هطول أمطار غزيرة على جنوب الطائف وشمال شرق مكة المكرمة وما بين مرتفعات عسير وجازان.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متفاوتة وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق

أمطار متفاوتة وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق

15 يومًا على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين

15 يومًا على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين

وأشار الحصيني إلى أن توقعات النماذج العددية للطقس بهطول الأمطار تمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقتي المدينة المنورة وتبوك تسبقها برياح نشطة مغبرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و نجران.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد
آخر الاخبار

وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض...

آخر الاخبار
مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن كلهم كرماء
السعودية اليوم

مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن...

السعودية اليوم
توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر
السعودية اليوم

توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل بثوب جديد
السعودية اليوم

في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل...

السعودية اليوم
السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023
الرياضة

السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023

الرياضة
الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية
السعودية اليوم

الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

السعودية اليوم
4 مسارات إبداعية لتنمية مهارات الشباب في آفاق الدرعية الصيفي
السعودية اليوم

4 مسارات إبداعية لتنمية مهارات الشباب في...

السعودية اليوم