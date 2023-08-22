أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أنه لا يستبعد هطول أمطار غزيرة على جنوب الطائف وشمال شرق مكة المكرمة وما بين مرتفعات عسير وجازان.
وأشار الحصيني إلى أن توقعات النماذج العددية للطقس بهطول الأمطار تمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقتي المدينة المنورة وتبوك تسبقها برياح نشطة مغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و نجران.