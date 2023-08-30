أمطار متوسطة على الرياض حتى الأحد المقبل

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من اليوم وتستمر إلى يوم الأحد القادم تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات عفيف، الدوادمي، القويعية، الرين، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، ثادق، حريملاء، رماح، وادي الدواسر، السليل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

أمطار رعدية حتى الأحد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان وتزداد غزارتها يومي الأربعاء والخميس.

رياح وأتربة

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه، لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.