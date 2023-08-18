أمطار متوقعة بمعظم المناطق الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، استمرار فرص هطول الأمطار ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الخميس على معظم مناطق السعودية.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الأمطار ستكون غزيرة إلى متوسطة على عسير والباحة ومكة المكرمة ونجران وجازان من الأحد إلى الخميس، كما يصاحبها رياح مثيرة للأتربة والغبار وتساقط للبرد وجريان السيول، مبينًا أن المدينة المنورة ستكون حالتها مطرية حتى الأربعاء.

وأضاف أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على الرياض والقصيم يوم الأحد، وخفيفة على تبوك يومي الاثنين والثلاثاء، كما تشمل أيضًا جدة وخليص ورابغ وينبع، مؤكدًا تأثر هذه المدن برياح مثيرة للأتربة والغبار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.