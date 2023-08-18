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سرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة

أمطار مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
أمطار مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة, كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية, فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.

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سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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