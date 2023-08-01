أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

تسببت تصريحات اللاعب المغربي رومان سايس مدافع نادي السد القطري في إثارة غضب جماهير نادي الهلال، وذلك قبل بدء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية غدًا.

تعليق رومان سايس

وقال رومان سايس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السد وأهلي طرابلس الليبي غدًا: ” لا أتمنى تأهل الهلال، للدور القادم من البطولة العربية ، وأتمنى تأهل الوداد المغربي، رفقة السد”.

جماهير الهلال انتقدت تصريحات سايس، حيث إن تعادل الهلال مع الوداد غدًا بشرط فوز السد على أهلي طرابلس، يضمن إقصاء الهلال من البطولة وصعود كل من السد والوداد.

وقبل مباريات الغد، يتواجد السد في المركز الأول برصيد 4 نقاط ويحتاج للفوز أو التعادل غدًا لتأكيد تأهله، أما أهلي طرابلس فيتواجد في المركز الثاني برصيد نقطتين، الوداد الرياضي ثالثًا برصيد نقطتين، الهلال في المركز الرابع برصيد نقطة.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

وسبق للفريقين أن تقابلا في 6 مواجهات من قبل حيث فاز الأزرق في 3 مباريات وتعادلا مرتين وفاز الوداد مرة واحدة فقط.

مباريات الغد

وغدًا ستقام مباراتا “الهلال ضد الوداد المغربي” و ”السد القطري ضد أهلي طرابلس الليبي” في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام السادسة مساءً سيلعب فريقا “الشرطة العراقي ضد اتحاد جدة” و ”الترجي التونسي ضد مواطنه الصفاقسي” في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.