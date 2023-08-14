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بسبب صفقة نيمار

أموال الهلال تفك أزمة سانتوس في الهجوم

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
أموال الهلال تفك أزمة سانتوس في الهجوم
المواطن - خالد بدوي

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يأمل نادي سانتوس البرازيلي في إتمام صفقة انتقال نجمه السابق نيمار جونيور الى نادي الهلال بشكل عاجل بعد توصل الزعيم الى اتفاق رسمي مع نادي باريس سان جيرمان واللاعب على نقله الى دوري روشن للمحترفين.

وأشارت مصادر مقربة من النجم نيمار أنه اتفق مع الهلال على عقد لمدة موسمين مقابل 160 مليون يورو مع حصول باريس سان جيرمان على ما يقارب 90 مليون يورو للتخلي عن المدة المتبقية وكان نادي حديقة الأمراء قد كسر نيمار من برشلونة في صفقة قياسية حينها بلغت 222 مليون يورو.

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كيف يستفاد سانتوس من انتقال نيمار لـ الهلال ؟

وكشفت صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية أن سانتوس سيحصل على مبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني مقابل انتقال لاعبه السابق نيمار الى الهلال من إجمالي الصفقة وذلك حق الرعاية.

وعلى الرغم من نهاية سوق الانتقالات في البرازيل إلا أن سانتوس لم يتوقف عن رغبته في التعاقد مع موريلوس مهاجم رينجرز الأسكتلندي لسد حاجة الفريق هجوميًا بعد رغبة ماركوس ليوناردو بالرحيل.

نيمار

ويأتي عرض سانتوس لألفريدو موريلوس ردًا على رغبة مهاجم الفريق ماركوس ليوناردو في الرحيل إلى أوروبا بعد تلقيه عرضاً من روما الإيطالي بقيادة مورينيو بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.

وكان المهاجم الشاب قد رفض اللعب في لقاء سانتوس وفورتاليزا اعتراضًا على رفض عرض روما ورغبته في الرحيل.

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