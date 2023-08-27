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أشاد بنجاحاتهم المتلاحقة في حل القضايا المعقدة

أمير الشرقية لرجال الأمن: إنجازاتكم نراها في الميادين

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
أمير الشرقية لرجال الأمن: إنجازاتكم نراها في الميادين
المواطن - فريق التحرير

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استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة ،اليوم الأحد، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني يرافقه عدد من الضباط والأفراد المتميزين الذين ساهموا في كشف غموض قضايا جنائية والقبض على مرتكبيها.

وأشاد أمير الشرقية بالدعم الكبير الذي تقدمة الدولة للجهات الأمنية وتأهيل رجال الأمن في جميع التخصصات الأمنية وتوفير كافة التقنيات الحديثة لتسهيل المهام التي يكلفون بها ، قائلًا: “هذه النجاحات المتلاحقة أتت نتيجة بعد توفيق الله لهذا الدعم والاهتمام الكبيرين”.

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وأردف الأمير سعود بن نايف قائلًا : ” رجال الأمن يعملون بصمت وأعمالهم وإنجازاتهم نراها بشكل يومي في جميع الميادين المختلفة، ونجاحاتهم في حل قضايا معقدة دليل على حرصهم واهتمامهم بحماية الوطن وحماية كل من يعيش على ثرى هذه الأرض المباركة من مواطنين ومقيمين”.

 

 

 

 

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