أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل

قدم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم السبت التعازي لوزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في وفاة والده – رحمه الله -، وذلك في منزله بالظهران سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما قدم أمير المنطقة الشرقية التعازي لأسرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل خلال زيارته لمنزل الفقيد وتقديم واجب العزاء لأسرته.

وسأل الأمير سعود بن نايف الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.