أمير تبوك يسلم 202 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بديوان الإمارة اليوم، حفل تسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي، التابع لوزارة الإسكان، والبالغ عددهم 202 أسرة، وشاهد سموه الكريم والحضور فيلما مرئيا عن الإسكان التنموي بالمنطقة.

برنامج الإسكان التنموي

ثم قدم أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف شرحاً عن نماذج الوحدات السكنية وما تحتويه من مرافق تم بناؤها وفق تصاميم عصرية ومساحات متنوعة ومتعددة توافق خصوصية الأسرة السعودية وتناسب عدد أفرادها.

وفي نهاية الحفل سلم سموه الوحدات السكنية للمستفيدين، ثم أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه: أن الإسكان أولوية من أولويات واهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -.

مشكلة الإسكان أصبحت شيئًا من الماضي

وقال سموه:” إن المنصف يرى في هذه السنوات القليلة الماضية أن مشكلة الإسكان أصبحت شيئًا من الماضي ، وأصبحنا نرى الآن – والله الحمد – كل يوم هناك إسكان جديد، وجهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعاملين معه ملموسة في هذا الشأن، ونحن في منطقة تبوك نلمسها جيداً، مؤكداً سموه حرص جميع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من الخدمات لأهالي المنطقة من مستحقي الإسكان التنموي .