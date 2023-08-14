أمير نجران يوجه بالتحقيق في انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بحبونا

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء في محافظة حبونا، نتج عنه وفاة شخصين -رحمهما الله- وإصابة اثنين، من العاملين في تنفيذ المبنى، والرفع بالنتائج.

وقدم أمير نجران التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلاً – الله تعالى – أنْ يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المصابين.

حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء

وكان الدفاع المدني بنجران أعلن أنه باشر حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء، نتج عنه حالتا وفاة وإصابتان تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق أفاد مراسل قناة الإخبارية علي زينان أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عند منتصف ظهر اليوم بانهيار سقف المبنى، وتمت مباشرة البلاغ على الفور من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر وفرقة تدخل سريع من نجران في ظل تواجد كبير من الجهات الأمنية.