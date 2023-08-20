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يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد

أندية دوري روشن تهتم بضم أنتوني مارسيال

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
أندية دوري روشن تهتم بضم أنتوني مارسيال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إنجليزية، أن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، جذب أنظار بعض من أندية دوري روشن السعودي للتعاقد معه بفترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يعتمد المدرب الهولندي إريك تين هاج مدرب اليونايتد على خدمات مارسيال صاحب الـ 27 عامًا حيث عانى من إصابة في أربطة الركبة، ولم يشارك ضد وولفرهامبتون بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وفي الجولة الثانية شارك لمدة 5 دقائق ضد نادي توتنهام هوتسبير أمس.

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ويست هام يتراجع عن ضم أنتوني مارسيال

وقالت صحيفة The Mirror الإنجليزية إن بعضًا من أندية دوري روشن تهتم بضم مارسيال الذي يستعد لمغادرة مانشستر يونايتد في صيف العام الحالي.

وكان نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي فكر في ضم مارسيال ولكن بسبب عدم قدرته المالية تراجع عن الصفقة تاركًا الطريق مفتوحًا أمام أندية دوري روشن.

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد

مسيرة مارسيال

وانضم أنتوني مارسيال لفريق مانشستر يونايتد في عام 2015 قادمًا من موناكو الفرنسي ولعب في عام 2022 على سبيل الإعارة من اليونايتد لنادي إشبيلية الإسباني.

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