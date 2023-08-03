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قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد

أنشيلوتي عن فوز يوفنتوس ضد الريال: سنعمل على التحسن

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
أنشيلوتي عن فوز يوفنتوس ضد الريال: سنعمل على التحسن
المواطن - فريق التحرير

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علق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على فوز يوفنتوس ضد الريال، في آخر استعدادات المرينغي لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، مؤكدًا العمل على التحسن خلال الفترة المقبلة.

تعليق أنشيلوتي على الخسارة

وقال أنشيلوتي: “في الدفاع صحيح أننا بحاجة إلى التحسن لأننا استقبلنا الكثير من الأهداف. لقد غيرنا النظام ولا يزال الأمر صعبًا بالنسبة لنا بعض الشيء لكننا سنعمل على التحسن”.

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يوفنتوس ضد الريال
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

وأبدى أنشيلوتي رضاه عن الأداء الهجومي رغم إهدار العديد من الفرص في مباراة يوفنتوس ضد الريال، وقال: “إنه أمر طبيعي لأننا نفتقر إلى القوة والتركيز.. لقد قمنا بالعديد من الرحلات ونحن متعبون، لكننا في بداية الموسم لذلك لست قلقًا”.

وعن تقييمه للجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قال المدرب الإيطالي، خلال تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “يمكن أن أعطيها 6 من 10”.

يوفنتوس ضد الريال
جانب من المباراة – المصدر @juventusfcen

فوز يوفنتوس ضد الريال

ولعب يوفنتوس ضد الريال، فجر اليوم الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد، وانتهت المباراة بفوز اليوفي بنتيجة 3\1 عن طريق مويس كين، تيموثي وياه ودوسان فلاهوفيتش، وأحرز فينيسيوس جونيور هدف المرينغي الوحيد.

وتُعد مباراة يوفنتوس ضد الريال، هي الأخيرة للمرينغي قبل بدء منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حيث سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، يوم 12 من شهر أغسطس الجاري.

جانب من المباراة – المصدر @juventusfcen

 

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