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ملأوا ملعب سيني كونتشي

أنصار انقلاب النيجر يستعرضون قوتهم قبل انتهاء المهلة بساعات

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
أنصار انقلاب النيجر يستعرضون قوتهم قبل انتهاء المهلة بساعات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية أن حوالي 30 ألفًا من أنصار الانقلاب تجمعوا في نيامي عاصمة النيجر، أمس الأحد، في عرض للقوة قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم تحت طائلة استخدام “القوة”.

أنصار الانقلاب في النيجر

وتوافد المتظاهرون في فترة ما بعد الظهر وسط حرارة مرتفعة، وملأوا ملعب سيني كونتشي، أكبر ملعب في النيجر بسعة 30 ألف شخص، ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو، بحسب وكالة فرانس برس.

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وردد شاب “اليوم هو يوم استقلالنا الحقيقي”، فيما هتف الحشد “تسقط فرنسا، تسقط إكواس” التي هددت الانقلابيين بالتدخل عسكريًّا.

ووصل أعضاء من “المجلس الوطني لحماية الوطن” الحاكم إلى الملعب في قافلة سيارات رباعية الدفع واستقبلهم الحشد بحفاوة.

وتحدث الجنرال محمد تومبا، الرجل الثالث في المجلس العسكري، أمام الحشد للتنديد “بمن يتربصون في الظل” والذين “يخططون لتخريب مسيرة النيجر إلى الأمام”، مضيفًا: “نحن على علم بخطتهم الميكيافيلية”.

الحرس الرئاسي النيجر

انتهاء المهلة

يأتي عرض القوة هذا في يوم انتهاء المهلة التي حددتها “إيكواس” في 30 يوليو للعسكريين لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.

تنتهي المهلة مساء الأحد، ولم يبد حتى الآن الجنرالات الذين تولوا السلطة في 26 يوليو أي رغبة في التراجع.

ورسم قادة جيوش “إكواس” الجمعة الخطوط العريضة لخطة “تدخل عسكري محتمل” بعد اجتماع ليومين في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقد أبدت بعض دول المجموعة مثل السنغال وساحل العاج استعدادها للمشاركة في التدخل.

وأدان جميع شركاء النيجر الغربيين والأفارقة الانقلاب، لكن العسكريين النيجريين تلقوا دعمًا من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو الذين وصلوا أيضًا إلى السلطة من خلال انقلابين في عامي 2020 و2022، وقد اعتبرت باماكو وواغادوغو أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة “إعلان الحرب” عليهما.

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