أهالي القريات يتحسرون ألمًا لعدم إيجاد حجوزات طيران إلى الرياض

يتحسر أهالي القريات في منطقة الجوف، ما بين مريض ومراجع، ألمًا لعدم إيجاد حجوزات طيران إلى الرياض.

شح الرحلات

وبحسب التقرير الذي نشرته قناة الإخبارية، أصبح المشهد اعتياديًّا مع شح الرحلات التي تنطلق من المطار الوحيد الذي يخدم أهالي المحافظة، ويتكبد أهالي القريات عناء السفر برًّا لأكثر من 1200 كيلومتر.

وضع مأساوي وضرر كبير يعاني منه المرضى الذين بات غالبيتهم يتوجهون إلى مطارات المدن المجاورة، فيما يسافر البعض برًّا ممًا يعرضهم لمخاطر الطرق، فضلًا عن المشقة التي يعانيها كبار السن.

وفور تدشين القطار سار، تفاءل الناس معربين عن أملهم بأن يكون البديل متاحًا وميسرًا لهم للسفر إلى الرياض لاسيما المرضى، فتفاجؤوا أنه لا يوجد سوى رحلة واحدة أسبوعيًّا.