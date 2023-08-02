أوبك تنشر الاستقرار في أسواق النفط المتقلبة

هناك شعور غير مألوف بالاستقرار في أسواق النفط، حيث هبطت التقلبات الضمنية في عقود الخيارات على المدى القريب، وهي مؤشر يقيس مدى توقع المتداولين لحدوث تأرجح في الأسعار، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2020، وهو العام الذي تسببت بعده جائحة كوفيد في حدوث تقلبات حادة أدت إلى انخفاض أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر.

تقليض إمدادات النفط

وقلص كبار منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا الإمدادات في السوق من خلال خفض الإنتاج طواعية، سعياً منهم لضمان استقرار الأسعار، وطمأنة المستثمرين بعد قلقهم من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود.

وأدى صعود الأسعار المرغوب فيه إلى الحد من التقلبات بعد شهور من التذبذبات الشديدة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. كما جاء ذلك وسط معدلات التداول الضعيفة نسبياً خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، الذي يوقف فيه العديد من المتداولين مشترياتهم، بحسب “بلومبرغ”.