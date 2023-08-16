Icon

صعود أسعار القمح بعد هجوم روسي على ميناء أوكراني Icon كريستيانو رونالدو جاهز لمواجهة التعاون Icon برنامج الأمير هاري الجديد عبر نتفليكس يثير تساؤلات Icon طوابير بسبب عطل تقني يسمح بسحب مبالغ وهمية في بنك إيرلندي Icon تطبيق تويت دك خدمة مدفوعة الأجر Icon طرح تذاكر مباراة النصر ضد التعاون Icon أوسبينا حاضرًا في حفل تقديم لاعبي النصر Icon خطوات وشروط خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية Icon التشكيل المثالي للجولة الأولى من دوري روشن Icon البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة القلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
المقام على ملعب الأول بارك

أوسبينا حاضرًا في حفل تقديم لاعبي النصر

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
أوسبينا حاضرًا في حفل تقديم لاعبي النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتواجد حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، في حفل تقديم اللاعبين الجدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم والاحتفال بلقب كأس الملك سلمان للأندية.

أوسبينا متواجدًا في الملعب

ويُقام حاليًا على ملعب “الأول بارك” في الرياض، حفل تقديم الصفقات الجديدة والاحتفال بتتويج الفريق بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية.

قد يهمّك أيضاً
لحظة هطول الأمطار الغزيرة مع الصواعق الرعدية بالمدينة المنورة

لحظة هطول الأمطار الغزيرة مع الصواعق الرعدية بالمدينة المنورة

الموافقة على إنشاء هيئة التأمين يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي

الموافقة على إنشاء هيئة التأمين يرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير...

النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية
جانب من تتويج النصر – المصدر @AlNassrFC

ويشهد الحفل تواجد أوسبينا الغائب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب الإصابة، حيث حرصت الجماهير على الهتاف له وتحيته، فور ظهوره داخل المستطيل الأخضر في ملعب “الأول بارك”.

ويغيب أوسبينا عن النصر منذ الموسم الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى المرفق، وأشارت تقارير إلى أن الإدارة قررت تعليق مصيره لحين تعافيه، خاصة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب الذين يُمكن تسجيلهم هذا الصيف.

أوسبينا

صفقات النصر هذا الصيف

ونجحت الإدارة النصراوية في ضم 4 صفقات عالمية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، حيث تعاقدت مع كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية