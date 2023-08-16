أوسبينا حاضرًا في حفل تقديم لاعبي النصر

يتواجد حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، في حفل تقديم اللاعبين الجدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم والاحتفال بلقب كأس الملك سلمان للأندية.

أوسبينا متواجدًا في الملعب

ويُقام حاليًا على ملعب “الأول بارك” في الرياض، حفل تقديم الصفقات الجديدة والاحتفال بتتويج الفريق بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية.

ويشهد الحفل تواجد أوسبينا الغائب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب الإصابة، حيث حرصت الجماهير على الهتاف له وتحيته، فور ظهوره داخل المستطيل الأخضر في ملعب “الأول بارك”.

ويغيب أوسبينا عن النصر منذ الموسم الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى المرفق، وأشارت تقارير إلى أن الإدارة قررت تعليق مصيره لحين تعافيه، خاصة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد الأجانب الذين يُمكن تسجيلهم هذا الصيف.

صفقات النصر هذا الصيف

ونجحت الإدارة النصراوية في ضم 4 صفقات عالمية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف، حيث تعاقدت مع كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.