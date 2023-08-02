أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين

شدد مدرب الزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، على صعوبة مواجهة النصر، نظرًا لامتلاكه لاعبين مميزين في جميع المراكز، متمنيًا تحقيق نتيجة إيجابية.

أوسوريو يؤكد قوة النصر

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الزمالك، يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد: “النصر يضم مجموعة من أفضل اللاعبين، ولا شك أن المباراة فرصة لتمثيل الكرة المصرية بشكل قوي”.

وأضاف “النصر لديه إمكانيات مالية هائلة ويحظى بنجوم مميزين في جميع المراكز، لكننا مستعدون للمباراة وسنخوضها بهدف الخروج بنتيجة جيدة، ومن الجيد مواجهة كوكبة من النجوم مثل كريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وساديو ماني”.

وتابع أوسوريو: “لم أحدد لاعبًا بعينه لمراقبة رونالدو الذي يعد أفضل لاعب في العالم، لكن طريقة لعب الزمالك ستقلل من خطورته، كل مباراة لها ظروفها المختلفة، وكل منافس يختلف عن الآخر، وكما أن النصر يمتلك لاعبين مؤثرين، فالزمالك يحظى بنفس الميزة”.

واختتم أوسوريو تصريحاته بشأن مواجهة الغد، قائلًا: “لن أغير طريقة لعب الزمالك أمام العالمي، سنحافظ على أسلوبنا الهجومي، ونحن نتدرب على الاستحواذ”.

سيد نيمار يحلم بالتأهل

ومن جانبه، قال نجم الزمالك، سيد عبدالله نيمار: “الزمالك يمثل الكرة المصرية في لقاء النصر، وهدفنا الفوز وحسم التأهل لربع نهائي البطولة العربية، وسنركز لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا، مع تقديم مواجهة قوية”.

وعن مواجهة كريستيانو رونالدو، قال: “رونالدو ليس الفريق، سنواجه 11 لاعبًا، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار، فالزمالك أيضا يضم لاعبين كبارًا ومميزين، لن نواجه لاعبًا واحدًا في المباراة بل فريقًا كاملًا، في مباراة الشباب خضنا اللقاء أمام فريق وليس بانيغا فقط”.