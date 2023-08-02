Icon

الدفعة الأولى تبعد مالكوم عن الهلال Icon إحباط تهريب 49.2 طن قات و437.7 كجم من الحشيش بـ 4 مناطق Icon تشكيل مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي Icon نمو سجلات الصناعات التحويلية في جيزان 24% خلال 2023 Icon عبدالرحمن النمر في ذمة الله Icon درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا Icon آلية التأهل في كأس الملك سلمان للأندية 2023 Icon تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن طعن أخاه في صدره أثناء نومه بالقصيم Icon حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا الاستعداد جيدًا للمباراة

أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
أوسوريو: لن أغير طريقة اللعب والنصر يضم نجومًا مميزين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد مدرب الزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، على صعوبة مواجهة النصر، نظرًا لامتلاكه لاعبين مميزين في جميع المراكز، متمنيًا تحقيق نتيجة إيجابية.

أوسوريو يؤكد قوة النصر

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الزمالك، يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة

أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد: “النصر يضم مجموعة من أفضل اللاعبين، ولا شك أن المباراة فرصة لتمثيل الكرة المصرية بشكل قوي”.

وأضاف “النصر لديه إمكانيات مالية هائلة ويحظى بنجوم مميزين في جميع المراكز، لكننا مستعدون للمباراة وسنخوضها بهدف الخروج بنتيجة جيدة، ومن الجيد مواجهة كوكبة من النجوم مثل كريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وساديو ماني”.

الزمالك في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

وتابع أوسوريو: “لم أحدد لاعبًا بعينه لمراقبة رونالدو الذي يعد أفضل لاعب في العالم، لكن طريقة لعب الزمالك ستقلل من خطورته، كل مباراة لها ظروفها المختلفة، وكل منافس يختلف عن الآخر، وكما أن النصر يمتلك لاعبين مؤثرين، فالزمالك يحظى بنفس الميزة”.

واختتم أوسوريو تصريحاته بشأن مواجهة الغد، قائلًا: “لن أغير طريقة لعب الزمالك أمام العالمي، سنحافظ على أسلوبنا الهجومي، ونحن نتدرب على الاستحواذ”.

الزمالك
جانب من المؤتمر – المصدر @ZSCOfficial

سيد نيمار يحلم بالتأهل

ومن جانبه، قال نجم الزمالك، سيد عبدالله نيمار: “الزمالك يمثل الكرة المصرية في لقاء النصر، وهدفنا الفوز وحسم التأهل لربع نهائي البطولة العربية، وسنركز لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهيرنا، مع تقديم مواجهة قوية”.

وعن مواجهة كريستيانو رونالدو، قال: “رونالدو ليس الفريق، سنواجه 11 لاعبًا، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار، فالزمالك أيضا يضم لاعبين كبارًا ومميزين، لن نواجه لاعبًا واحدًا في المباراة بل فريقًا كاملًا، في مباراة الشباب خضنا اللقاء أمام فريق وليس بانيغا فقط”.

سيد عبدالله نيمار
سيد نيمار – المصدر @ZSCOfficial

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم