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منع خاص للخدمية من 4م إلى 10م

أوقات منع دخول الشاحنات الرياض

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
أوقات منع دخول الشاحنات الرياض
المواطن - فريق التحرير

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حدد المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات الرياض أيام الجمعة والسبت.

جميع الشاحنات

وبحسب ما ذكر المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس، إنه تقرر منع عام لجميع الشاحنات عدا الشاحنات الخدمية، من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 2 صباحًا.

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الشاحنات الخاصة

وأضاف: منع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.

ولفت إلى منع دخول جميع الشاحنات من الأحد إلى الخميس، عدا الشاحنات الخدمية من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

طريق الملك فهد

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد، حيث سيتم رصد المخالفين آليًّا.

وأهابت الإدارة العامة للمرور على حسابها بمنصة “إكس”، بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة.

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