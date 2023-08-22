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حدد المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات الرياض أيام الجمعة والسبت.
وبحسب ما ذكر المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس، إنه تقرر منع عام لجميع الشاحنات عدا الشاحنات الخدمية، من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 2 صباحًا.
وأضاف: منع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.
ولفت إلى منع دخول جميع الشاحنات من الأحد إلى الخميس، عدا الشاحنات الخدمية من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض منع دخول الشاحنات إلى طريق الملك فهد، حيث سيتم رصد المخالفين آليًّا.
وأهابت الإدارة العامة للمرور على حسابها بمنصة “إكس”، بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة.