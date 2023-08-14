أولى اللقطات لمنفذ هجوم المرقد الديني بشيراز الإيرانية

نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات لما قالت إنها لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، مرقد شاه جراغ في شيراز، ويجري البحث عن مهاجم آخر لائذ بالفرار.

تفاصيل الهجوم

وأظهرت لقطات فيديو المهاجم في حالة سيئة مرميًّا على الأرض يمسكه أحد الأشخاص ويلف قماشة على وجهه وحول رقبته أحيانًا، وحوله أشخاص باللباس المدني ومنهم بزي الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن شخصًا على الأقل لقي مصرعه في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

فيديو يكشف لحظة دخول إرهابي مسلح إلى مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز pic.twitter.com/NM0iUkvrrK — 🇱🇧LRN news🇱🇧 (@lrn_news1) August 13, 2023

وحاول إرهابيان اثنان اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد واصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

وصرح محافظ مدينة شيراز بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلًا و5 مصابين.

كما أكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم وتبحث عن آخر هرب من المكان.