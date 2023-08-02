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تمت ولادة الجيل الأول بعد أكثر من 100 عام

أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، عن أولى خطوات الجيل الأول من صغار المها العربي في براري نيوم، التي تمت ولادتها بعد غياب امتد لأكثر من 100 عام.

وكانت شركة “نيوم” قد أنشأت محمية “نيوم” والتي تحتضن بين جنباتها المها العربي وغزال الريم، والأدمي، والوعول، والنعام.

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وأكدت الشركة أنها خصصت 95% من مساحتها للحفاظ على البيئات البحرية والساحلية والبرية، بجانب تحسين جودة الحياة وإحداث أثر تنموي واجتماعي واقتصادي إيجابي في مشاريعها.

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