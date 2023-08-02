حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة ضبط 15 مقيمًا لسرقتهم 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها بجدة أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين عدوى نادرة تقتل شاباً أمريكياً أثناء السباحة جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف 3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، عن أولى خطوات الجيل الأول من صغار المها العربي في براري نيوم، التي تمت ولادتها بعد غياب امتد لأكثر من 100 عام.
وكانت شركة “نيوم” قد أنشأت محمية “نيوم” والتي تحتضن بين جنباتها المها العربي وغزال الريم، والأدمي، والوعول، والنعام.
وأكدت الشركة أنها خصصت 95% من مساحتها للحفاظ على البيئات البحرية والساحلية والبرية، بجانب تحسين جودة الحياة وإحداث أثر تنموي واجتماعي واقتصادي إيجابي في مشاريعها.
بعد 100 عام من الغياب، الجيل الأول من صغار المها العربي التي أطلقها #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية تخطو أولى خطواتها في محمية @NEOM.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/854bPXHIOY
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) August 2, 2023