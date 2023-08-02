أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، عن أولى خطوات الجيل الأول من صغار المها العربي في براري نيوم، التي تمت ولادتها بعد غياب امتد لأكثر من 100 عام.

وكانت شركة “نيوم” قد أنشأت محمية “نيوم” والتي تحتضن بين جنباتها المها العربي وغزال الريم، والأدمي، والوعول، والنعام.

وأكدت الشركة أنها خصصت 95% من مساحتها للحفاظ على البيئات البحرية والساحلية والبرية، بجانب تحسين جودة الحياة وإحداث أثر تنموي واجتماعي واقتصادي إيجابي في مشاريعها.