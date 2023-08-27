أول إنجاز لـ هاري كين مع بايرن ميونخ

حقق الإنجليزي هاري كين أول إنجاز شخصي له مع ناديه الجديد بايرن ميونخ، وذلك بعد أن سجل ثنائية اليوم في شباك فريق أوجسبورج في الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني.

ووفقًا لـ شبكة Opta فإن كين أصبح ثالث لاعب يسجل 3 أهداف في أول مباراتين له مع البايرن في الدوري الألماني.

كما أن كين ساهم حتى الآن بـ 4 أهداف مع البايرن في الدوري الألماني؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

ملخص مباراة بايرن ميونخ ضد أوجسبورج

وفي مباراة أوجسبورج، كان البايرن سجل هدفين في الشوط الأول عبر كل من فيليكس أودوخاي لاعب أوجسبورج بالخطأ في مرماه والنجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين الـ 33 والـ 40.

وفي الشوط الثاني، سجل البايرن الهدف الثالث عبر هاري كين في الدقيقة السبعين، ثم قلص اللاعب ديون بيلجو الفارق لنادي أوجسبورج بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 87.

وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند نقطة واحدة.

وفي مطلع أغسطس الجاري، سخرت جماهير فريق توتنهام الإنجليزي من انتقال اللاعب هاري كين لـ صفوف فريق بايرن ميونخ ، وذلك بعد خسارة الفريق البافاري لقب السوبر الألماني ضد لايبزيج.

وكان الظهور الأول لـ كين صاحب الـ 30 عامًا مع البايرن في لقاء لايبزيج حيث شارك في الشوط الثاني لكن الوقت لم يسعفه للظهور في مباراة انتهت بفوز نادي لايبزيج بثلاثية دون رد وحسمه للقب السوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه.