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النجم الإسباني انضم لأصفر الرياض قادمًا من مانشستر سيتي

أول الراحلين عن النصر بعد ضم إيمريك لابورت

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
أول الراحلين عن النصر بعد ضم إيمريك لابورت
المواطن - محمد سمعه

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نجح نادي النصر اليوم في الإعلان الرسمي عن تعاقده مع اللاعب الإسباني إيمريك لابورت قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت الصفقة لتدعيم الصفوف الدفاعية للفريق وذلك بعد ارتكاب مدافعي النصر أخطاءً في المباريات الأخيرة لأصفر الرياض وكان منها مباراة شباب الأهلي دبي أول أمس في دوري أبطال آسيا.

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عبدالإله العمري قد يغادر

أول اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق، سيكون المدافع عبدالإله العمري بعد توجيه صافرات استهجان له في مباراة شباب الأهلي أثناء تبديله، كما أن بعض التقارير كشفت أن اللاعب طلب من إدارة مسلي آل معمر السماح له بالرحيل قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وسط اهتمام من نادي الاتحاد بضمه.

وأعلن نادي النصر، اليوم الخميس، عن تعاقده مع إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، لمدة 3 مواسم، ومثل العالمي في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي، أحمد الغامدي.

وكان النصر قد أعلن عن الصفقة، حيث نشر مقطع فيديو؛ وظهر اللاعب الإسباني في نهايته، وهو يجلس في مدرجات ملعب “الأول بارك” في الرياض، وقال: “هيا يا شباب.. إنه سهل جدًا، لابورت هنا”.

إيمريك لابورت - 2

مسيرة إيمريك لابورت 

ويملك لابورت مسيرة مميزة، حيث إنه بدأ مسيرته مع نادي أتلتيك بلباو الإسباني، وخاض معه 222 مباراة في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 16 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 10 مرات، وصنع 6 أهداف.

وانتقل لابورت إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في يناير عام 2018، وشارك معه في 180 مباراة، ونجح في إحراز 12 هدفًا، كما قدم 4 تمريرات حاسمة، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة بيب غوارديولا.

عبدالإله العمري

وتوج إيمريك لابورت بالعديد من البطولات مع مانشستر سيتي، ومنها؛ الدوري الإنجليزي لكرة القدم 5 مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد السوبر الإسباني مع أتلتيك بلباو.

وعلى الصعيد الدولي، خاض لابورت 22 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل هدف واحد، ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.

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