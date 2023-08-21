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لقطات مأساوية للفيضانات والرياح القوية

أول تعليق لبايدن بعد قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
أول تعليق لبايدن بعد قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تواجه الولايات المتحدة، واحدة من أصعب العواصف الاستوائية، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المركز الوطني للأعاصير تحذيرًا من عاصفة استوائية تضرب جنوب ولاية كاليفورنيا.

فيضانات وأعاصير

وكشف مارتن آدامز ، المدير العام وكبير المهندسين في وزارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي صباح الاثنين، إن أكثر من 18000 شخص انقطعت عنهم الكهرباء في لوس أنجلوس بعد الآثار المدمرة لعاصفة هيلاري، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

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 وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هطول الأمطار من العاصفة قد يتسبب في فيضانات تهدد الحياة عبر جنوب غرب الولايات المتحدة في أقصى الشمال حتى أيداهو، وقد حذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة قد تسبب فيضانات في معظم المناطق.

آثار العاصفة هيلاري

كانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المركز الوطني للأعاصير تحذيرًا من عاصفة استوائية لجنوب كاليفورنيا، وأعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية.

ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أسقطت هيلاري أمطارًا تبلغ (1.82 بوصة)، وهي نسبة أكبر من تلك التي شهدها إعصار دورين في 17 أغسطس عام 1977. ووصلت الرياح إلى قوة العاصفة الاستوائية في الصحراء، حيث بلغت سرعتها أكثر من 40 ميلاً في الساعة.

أول تعليق لبايدن

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه طلب من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) نشر أفراد وإمدادات إنقاذ في ولاية كاليفورنيا. وقال بايدن أيضًا إن خفر السواحل قد جهز الطائرات مسبقًا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود الإنقاذ.

وأضاف : “تم نشر موظفين فيدراليين في ولاية نيفادا لضمان حصول الولاية على الدعم الإضافي اللازم، وسنواصل التنسيق مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بشأن تزويدهم بكل الموارد التي قد يحتاجونها”.

تأجيل الدراسة

وفي سياق متصل، قررت السلطات تأجيل الدراسة ببعض مناطق كاليفورنيا بسبب العاصفة هيلاري. ووصل الإعصار “هيلارى” إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مع تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات كارثية محتملة، بعدما أغرقت شبه جزيرة “باخا كاليفورنيا” في المكسيك بأمطار غزيرة.

ولقي شخص حتفه في المكسيك وسط أنباء عن سيول في شبه جزيرة “باخا كاليفورنيا”، حيث غمرت المياه بعض الطرق.

وأظهرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار الغزيرة وهي تنهمر على شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار. وأعلن جافين نيوسم، حاكم ولاية كالفورنيا، حالة الطوارئ في معظم أنحاء جنوب الولاية مع تحذيرات من سيول في أنحاء منطقة أكثر اعتياداً على موجات الجفاف.

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