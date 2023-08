أول تعليق لبايدن بعد قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة

تواجه الولايات المتحدة، واحدة من أصعب العواصف الاستوائية، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد، كانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المركز الوطني للأعاصير تحذيرًا من عاصفة استوائية تضرب جنوب ولاية كاليفورنيا.

وكشف مارتن آدامز ، المدير العام وكبير المهندسين في وزارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي صباح الاثنين، إن أكثر من 18000 شخص انقطعت عنهم الكهرباء في لوس أنجلوس بعد الآثار المدمرة لعاصفة هيلاري، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هطول الأمطار من العاصفة قد يتسبب في فيضانات تهدد الحياة عبر جنوب غرب الولايات المتحدة في أقصى الشمال حتى أيداهو، وقد حذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة قد تسبب فيضانات في معظم المناطق.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المركز الوطني للأعاصير تحذيرًا من عاصفة استوائية لجنوب كاليفورنيا، وأعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية.

Hilary turned from a tropical storm to a post-tropical cyclone on Monday, but some of the widespread impacts are already evident: deserts deluged with rainwater, motorists pushing broken down cars across highways, disrupted air travel and mass power outages across Southern… pic.twitter.com/KqvUoQjLla

ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، أسقطت هيلاري أمطارًا تبلغ (1.82 بوصة)، وهي نسبة أكبر من تلك التي شهدها إعصار دورين في 17 أغسطس عام 1977. ووصلت الرياح إلى قوة العاصفة الاستوائية في الصحراء، حيث بلغت سرعتها أكثر من 40 ميلاً في الساعة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه طلب من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) نشر أفراد وإمدادات إنقاذ في ولاية كاليفورنيا. وقال بايدن أيضًا إن خفر السواحل قد جهز الطائرات مسبقًا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود الإنقاذ.

وأضاف : “تم نشر موظفين فيدراليين في ولاية نيفادا لضمان حصول الولاية على الدعم الإضافي اللازم، وسنواصل التنسيق مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بشأن تزويدهم بكل الموارد التي قد يحتاجونها”.

As soon as Tropical Storm Hilary’s path became clear, my Administration took immediate action to prepare: deploying personnel and supplies, and planning rapid response and search-and-rescue efforts.

My Administration stands ready to provide additional assistance and will…

— President Biden (@POTUS) August 21, 2023