أول طائرة إجلاء فرنسية تغادر النيجر

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن أول طائرة إجلاء من النيجر غادرت مطار نيامي، وفقًا للعربية عاجل.

إجلاء مواطنين فرنسيين وأوروبيين

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد قالت في وقت سابق، إن باريس تعتزم إجلاء مئات من المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وذلك بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في النيجر الواقعة غرب إفريقيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس سوف تبدأ في إجلاء مواطنيها من النيجر. وقالت الوزارة إنها سوف تقوم بإجلاء أي مواطنين أوروبيين آخرين يرغبون في مغادرة البلاد. ووفقًا لبيانات الوزارة، يوجد ما يتراوح بين 500 و600 مواطن فرنسي في النيجر.

وقالت إيطاليا إنها سوف تجلي مواطنيها أيضًا على متن طائرة خاصة، بحسب تغريدة وزير الخارجية أنطونيو تاجاني. وأضاف أن السفارة الإيطالية في نيامي، عاصمة النيجر سوف تبقى مفتوحة. ولم يعلن تاجاني متى سوف يتم بدء إجلاء الإيطاليين.

وحثت ألمانيا رعاياها في النيجر على قبول عرض مقدم من السلطات الفرنسية، ومغادرة البلاد في رحلات الإجلاء التي تنظمها باريس اليوم الثلاثاء، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: “بإمكاننا أن نؤكد أن زملاءنا الفرنسيين عرضوا، في حدود السعة المتاحة، نقل مواطنين ألمان على متن رحلاتهم من النيجر”، مضيفة أنها نصحت “جميع المواطنين الألمان في نيامي بقبول العرض”.