أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انتحارها

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لظهور الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في مقطع يجمعها مع حسام حبيب زوجها وابنتيها بالساحل الشمالي في جو من الألفة بعدما انتشرت شائعات حول محاولتها الانتحار.

ظهور شيرين عبدالوهاب

ودونت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على منصة x تويتر سابقًا: تطمئن الفنانة شيرين عبدالوهاب محبيها على صحتها.

وأضافت: وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليًّا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغاني جديدة والتخطيط لحفلات غنائية.

من جهة أخرى أكد الفنان المصري حسام حبيب أن الأنباء التي انتشرت بقوة، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تحدثت عن محاولة زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب الانتحار بعد تناولها جرعة زائدة من الأدوية.

لا صحة لهذه الأنباء

وأكد أن هذه الأنباء لا صحة لها على الإطلاق، قائلًا: “والله عيب جدًّا الكلام ده”.

كما نفت نقابة المهن الموسيقية شائعة أن شيرين حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، ودعت إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للفنانة المصرية التي مرّت بتجربة قاسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعن شائعة انتحار الفنانة شيرين قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي، عضو نقابة المهن الموسيقية: كل الحديث عن شيرين عبدالوهاب ده كذب وتواصلت معها دلوقتي، ولا يوجد هذا الحديث، وهي حاليًّا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها تمام وبصحة جيدة، وبتتفق على عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر، مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيًّا وأكدت لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا.