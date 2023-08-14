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مؤكدًا تفهمه لرد فعله الغاضب

أوين: فوجئت ببديل محمد صلاح

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
أوين: فوجئت ببديل محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم الريدز السابق، مايكل أوين تفهمه لرد فعل النجم المصري الدولي محمد صلاح بعد خروجه غاضبًا؛ عند استبداله في مباراة تشيلسي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

غضب محمد صلاح

وظهر محمد صلاح بشكل مميز في مباراة تشيلسي وليفربول، التي انتهت بالتعادل، حيث صنع الهدف الذي سجله لويس دياز، وأحرز هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يُقرر المدرب يورجن كلوب استبداله عند الدقيقة 77.

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وبدا صلاح غاضبًا للغاية أثناء خروجه من المستطيل الأخضر، حيث ألقى اللاصق الطبي من يده، بصورة منزعجة، بعدما حرمه كلوب من تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في الجولة الأولى بالبريميرليج.

محمد صلاح
صلاح – المصدر givemesport

تعليق مايكل أوين

وهاجم محلل “سكاي سبورتس”، روي كين، محمد صلاح بعد مباراة تشيلسي وليفربول، وطالبه بأن يجلس على مقاعد البدلاء في صمت، ليرد عليه مايكل أوين خلال تصريحات عبر شبكة “ليفربول إيكو” البريطانية.

محمد صلاح
صلاح – المصدر telegraph

وعلق أوين: “لقد فوجئت بالتغيير.. أفهم رد فعل صلاح أيضًا، لقد فوجئت بالتأكيد، كنت أظن أنه لعب بشكل جيد، أرسل التمريرة الحاسمة للهدف، كما أنه سدد كرة بقدمه اليمنى اصطدمت بالعارضة، وسجل هدفًا لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل”.

وتابع: “إذا احتسب هذا الهدف كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا للغاية، كان يبدو محمد صلاح قويًا. إنه أسطورة حقيقية لنادي ليفربول، يسجل عشرات الأهداف في كل موسم، لكن تخرجه لصالح لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا (بن دوك)!.. نعم، لقد فوجئت جدًا”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر foxnews

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