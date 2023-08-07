أيام معدودة وتبدأ درجات الحرارة بالنزول التدريجي ليلًا

كشف الخبير المناخي د. زياد الجهني، أن درجات الحرارة في السعودية ستبدأ في الانخفاض تدريجيًّا ليلًا، خلال أيام معدودة.

وقال الجهني في منشور عبر منصة إكس: أيامًا معدودة ويدخل سهيل وتبدأ درجات الحرارة بالنزول التدريجي ليلًا.

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف: بعدها نبدأ بمراقبة المنخفضات الشمالية والحالات الممطرة الشاملة واقتراب الوسم بمشيئة الله.

ونشر الجهني مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة اليوم في عدة مناطق بالسعودية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

https://twitter.com/zeyad_jehani/status/1688617977132818432?s=48