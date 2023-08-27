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عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية بمنصة اليوتيوب

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
المواطن - واس

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أتاحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثّلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، بتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خدمة البث المباشر بالصوت والصورة لنقل فعاليات وتلاوات المتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43، والتي تقام في رحاب المسجد الحرام، وذلك على قناة الوزارة في منصة “اليوتيوب” من خلال الرابط: https://www.youtube.com/live/f72b8P81J_Q?si=J-6GXf7Hct6nK2En .

 التصفيات النهائية

كما ستنقل وقائع المسابقة عبر عدد من المنصات بمشاركة وسائل إعلامية مختلفة مرئية ومسموعة، والصحف المحلية الورقية والإلكترونية، لإتاحة الفرصة للمتابعين في كافة دول العالم للاطلاع على التصفيات النهائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أسهمت في تقريب الحدث للجميع ليكونوا على اطلاع بتفاصيل المسابقة كافة إلى حين إعلان أسماء الفائزين في الحفل الختامي الذي يقام يوم الأربعاء 21 صفر 1445هـ.

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الدورة الـ 43 للمسابقة

يُذكر أن المسابقة تقام في دورتها الـ 43 ويشارك في التصفيات النهائية 166 متسابقاً من 117 دولة، ويبلغ مجموع الجوائز 4.000.000 ريال للفائزين بفروع المسابقة الـ 5، وانطلقت التصفيات النهائية أمس الجمعة، وتستمر 6 أيام، ويشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين الدولييّن.

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