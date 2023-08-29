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لتمكين المستوردين من إنهاء إجراءاتهم بسهولة

​إتاحة طباعة البطاقة الجمركية للسيارات إلكترونيًا

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
​إتاحة طباعة البطاقة الجمركية للسيارات إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

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أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونيًا، بحيث يمكن للمستوردين إنهاء أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طباعة البطاقات الجمركية للسيارات إلكترونيًا، بحيث يمكن للمستوردين إنهاء إجراءات الاستيراد وطباعة البطاقة بشكل سهل وميسر دون الحاجة لزيارة المنافذ الجمركية.

خطوات إصدار البطاقة

وأوضحت الهيئة لطباعة البطاقة الجمركية يتعين على المستورد أو المخلص الدخول لموقع الهيئة الإلكتروني zatca.gov.sa ، واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الدخول على أيقونة الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، واختيار الخدمات الجمركية، والدخول على خدمة إصدار البطاقة الجمركية، وإدخال البيانات المطلوبة وإكمال عملية إصدار البطاقة.

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تقديم أفضل الممارسات

وأفادت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الوصول لخدمات جمركية تُقدم وفقًا لأفضل الممارسات، والتي تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتتسق مع تركيز الهيئة على تطوير خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية، التي من أبرزها السعي إلى إيجاد منافذ جمركية تعتمد على الحلول الإلكترونية في جميع مراحل رحلة عملائها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للخدمة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) والذي يتضمن شرحًا عن الخدمة وخطوات طباعة البطاقة الجمركية إلكترونيًا، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة.

 

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