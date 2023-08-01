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لرفع جودة الاستقدام وتنظيم العلاقة التعاقدية

إتاحة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر مساند

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
إتاحة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر مساند
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة مساند وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2023.

يأتي ذلك ضمن إطار عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في السعودية، ورفع جودة الاستقدام وحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف المعنية وتحقيق أعلى درجات الرقابة. على تكاليف النقل من صاحب عمل لآخر.

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 مميزات الخدمة

وتتيح الخدمة للمواطنين الأفراد من نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد عبر المنصة بخطوات إلكترونية ميسرة, بحسب ضوابط وقواعد وشروط الاستقدام, ومن ثم تتم عملية النقل بعد موافقة جميع أطراف العلاقة التعاقدية صاحب العمل الحالي والعامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على عملية النقل، مؤكدةً على أن عملية الدفع ستتم عبر قنوات دفع إلكترونية موثوقة من خلال المنصة ووفق سقوف الأسعار المحددة من الوزارة.

 حفظ الحقوق

وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا الإجراء سيساهم في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي عند النقل, من خلال إصدار عقد عمل مُحدد المدة يحتوي على بنود تحفظ حق الطرفين وسيتم مشاركته مع الطرفين للموافقة.

 منصة مساند

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصة مساند كإحدى المبادرات لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة, حيث توفر المنصة خدمات متعددة لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافةً إلى ضمان حقوقهم.

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