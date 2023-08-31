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للمستفيدين الذين لا تتجاوز رواتبهم 7 آلاف ريال

إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا
المواطن - واس

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إطلاقها برنامج القسط الميسر، الذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، وذلك ضمن جهود الشركة للمساهمة في تحقيق نسب التملك لتصل إلى 70% في عام 2030.

برنامج القسط الميسر

وأوضحت “الوطنية للإسكان” أن برنامج القسط الميسر مدعوم السعر، وسيطبق في مرحلته الأولى على 12 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن الذين لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 آلاف ريال وبأقساط شهرية ميسرة بدون دفعة أولى تبدأ من 850 ريالاً، والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية.

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ويشمل البرنامج مشاريع تحت الإنشاء من نوع شقق سكنية ضمن مواقع مميزة في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان، كما سيتم تقديم دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال، مع تقديم باقة الدعم السكني الإضافية للمستفيدين بمبلغ 150 ألف ريال بعد شراء الوحدة بالسعر شاملاً الدعم الإضافي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني عبر الرابط التالي: (هنا)، كما يمكن لمستفيدي الدعم السكني الحجز في المشاريع المشمولة بالبرنامج في مرحلته الأولى من خلال زيارة مراكز سكني الشامل في كل من محافظة جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

دعم الأسر السعودية

وأكدت الشركة الوطنية للإسكان استمرارية الدعم بما يُمكّن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمسكنهم الأول.

يذكر أن “الوطنية للإسكان” هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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