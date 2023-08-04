إتلاف 83 كجم من الأسماك الفاسدة بمطاعم صبيا

أسفرت الجولات الميدانية التي نفذتها لجنة الإصحاح البيئي التابعة لبلدية محافظة صبيا على عدد من المطاعم الخاصة بتقديم الأكلات البحرية والشعبية، عن مصادرة وإتلاف 83 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مصادرة الأسماك الفاسدة

وأوضحت البلدية أنه جرى ضبط عدد من المخالفات تنوعت ما بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك ، ورصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة داخل المطابخ والثلاجات، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في متابعة ورصد المخالفات التي من شأنها الضرر بصحة وسلامة المستهلك، داعية في نفس الوقت الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات ٩٤٠.