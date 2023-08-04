إتلاف 83 كجم من الأسماك الفاسدة بمطاعم صبيا توقعات باستمرار الأتربة والغبار على معظم أنحاء السعودية تعليم ينبع يستقبل المرشحين لشغل الوظائف التعليمية أرباح أبل تسجل 81.80 مليار دولار وتتجاوز التوقعات رضيع للبيع مقابل هاتف آيفون 14 بالهند بناء درع واقٍ لخفض الحرارة عن كوكب الأرض علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال بدء أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود بالرياض أغرب طلبات العرائس في حفلات الزواج ترامب: يوم حزين جدًّا لأمريكا
أسفرت الجولات الميدانية التي نفذتها لجنة الإصحاح البيئي التابعة لبلدية محافظة صبيا على عدد من المطاعم الخاصة بتقديم الأكلات البحرية والشعبية، عن مصادرة وإتلاف 83 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت البلدية أنه جرى ضبط عدد من المخالفات تنوعت ما بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك ، ورصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة داخل المطابخ والثلاجات، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في متابعة ورصد المخالفات التي من شأنها الضرر بصحة وسلامة المستهلك، داعية في نفس الوقت الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات ٩٤٠.