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تدني مستوى النظافة العامة داخل المطابخ والثلاجات

إتلاف 83 كجم من الأسماك الفاسدة بمطاعم صبيا

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
إتلاف 83 كجم من الأسماك الفاسدة بمطاعم صبيا
المواطن - واس

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أسفرت الجولات الميدانية التي نفذتها لجنة الإصحاح البيئي التابعة لبلدية محافظة صبيا على عدد من المطاعم الخاصة بتقديم الأكلات البحرية والشعبية، عن مصادرة وإتلاف 83 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مصادرة الأسماك الفاسدة

وأوضحت البلدية أنه جرى ضبط عدد من المخالفات تنوعت ما بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وأسماك غير صالحة للاستهلاك ، ورصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة داخل المطابخ والثلاجات، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في متابعة ورصد المخالفات التي من شأنها الضرر بصحة وسلامة المستهلك، داعية في نفس الوقت الجميع إلى التعاون والتبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات ٩٤٠.

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