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بعد انتقاله للأزرق قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي

إجراء يهدد استمرار مالكوم مع الهلال

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
إجراء يهدد استمرار مالكوم مع الهلال
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن بقاء اللاعب البرازيلي مالكوم مع نادي الهلال أصبح مهددًا، وذلك بعد مرور أسبوع على تعاقد أزرق الرياض مع اللاعب البرازيلي قادمًا من فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز عبر حسابه في “إكس” : ” صفقة مالكوم مهددة بالإلغاء، لم يتم تسديد المبلغ حسب الاتفاقية المبرمة بين الهلال ونادي زينيت، التي تنتهي اليوم الثلاثاء”.

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مالكوم هلالي حتى 2027

ووقع اللاعب البرازيلي على عقد ممتد لـ4 سنوات، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية موسم 2026\ 2027، موضحًا أن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الفرنسية باريس.

وخطف النجم البرازيلي، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.

مالكوم هلالي
النجم البرازيلي بعد التوقيع – المصدر @Alhilal_FC

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