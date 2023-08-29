إجلاء أكثر من 6 آلاف روسي بسبب الفيضانات

أكد ممثل الدفاع المدني وحالات الطوارئ في إقليم بريموريه الروسي أنه تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم 864 طفلًا؛ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت الإقليم.

باستخدام القوارب

وذكر الممثل: قامت وحدات الإطفاء والإنقاذ في إقليم بريموريه منذ بداية تدهور الوضع بإجلاء السكان من المنازل التي غمرتها الفيضانات ونقل 6101 شخص، بينهم 864 طفلًا، باستخدام القوارب.

وتعرضت البنى التحتية لأضرار جسيمة، كما تضررت شبكات إمداد المياه في العديد من مناطق الإقليم، وتم إغلاق الطريق السريع خاباروفسك-فلاديفوستوك جزئيًّا، وجنح قارب شراعي كبير نحو الشاطئ في فلاديفوستوك.