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بينهم 864 طفلًا

إجلاء أكثر من 6 آلاف روسي بسبب الفيضانات

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
إجلاء أكثر من 6 آلاف روسي بسبب الفيضانات
المواطن - فريق التحرير

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أكد ممثل الدفاع المدني وحالات الطوارئ في إقليم بريموريه الروسي أنه تم إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص، من بينهم 864 طفلًا؛ بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت الإقليم.

باستخدام القوارب

وذكر الممثل: قامت وحدات الإطفاء والإنقاذ في إقليم بريموريه منذ بداية تدهور الوضع بإجلاء السكان من المنازل التي غمرتها الفيضانات ونقل 6101 شخص، بينهم 864 طفلًا، باستخدام القوارب.

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وتعرضت البنى التحتية لأضرار جسيمة، كما تضررت شبكات إمداد المياه في العديد من مناطق الإقليم، وتم إغلاق الطريق السريع خاباروفسك-فلاديفوستوك جزئيًّا، وجنح قارب شراعي كبير نحو الشاطئ في فلاديفوستوك.

 

 

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