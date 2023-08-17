إجلاء الآلاف من إسبانيا بسبب حرائق الغابات

أجلت السلطات الإسبانية، اليوم الخميس، نحو 3 آلاف و800 شخص، على إثر اندلاع حرائق غابات في متنزه جبلي في جزيرة تينيريفي.

وقال حاكم المنطقة، فرناندو كلافيخو: “كانت الليلة عصيبة للغاية، هذا أكثر حريق تعقيدًا تشهده جزر الكناري خلال الـ40 عامًا الماضية”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأوضح رئيس خدمات الطوارئ في تينيريفي، بيدرو مارتينيز، أن الحريق الذي اندلع، أمس الأربعاء، انتشر شمالًا باتجاه وادٍ به عدة مواقع تخييم، وأتى على 6 آلاف و425 فدانًا من الأرض.

ونشرت السلطات في إسبانيا 17 طائرة و350 من فرق الإطفاء وقوات عسكرية، والتي بذلت جهودًا مضنية لاحتواء الحريق، ووصل عدد إضافي من طائرات رش المياه من البر الرئيس.