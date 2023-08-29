إجلاء 700 أسرة فلبينية عن منازلها بسبب إعصار ساولا

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كشف مسؤول محلي في الفلبين عن إصابة شخصين، علاوة على إجلاء أكثر من 700 أسرة في 14 بلدية بمحافظة كاجايان بسبب إعصار ساولا الذي تسبب في هطول غزير للأمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية للبلاد.
ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، عن رئيس مكتب الحد من آثار الكوارث وإدارتها بمحافظة كاجايان رويلي رابسينج، قوله: إن المسؤولين المحليين قاموا بعمليات إجلاء احترازية للسكان في 14 بلدة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نتجت عن الهطول الغزير للأمطار.
وأردف رابسينج أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي وفيات جراء إعصار ساولا، مشيرًا إلى أن السلطات ما زالت تقيم الأضرار المادية التي خلفها الإعصار، وأكد أنه تم استعادة التيار الكهربائي في المحافظة مع تحسن أحوال الطقس منذ ليل أول أمس الأحد.
وأفاد مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين بأن شدة الإعصار ساولا آخذة في الضعف منذ صباح أمس الاثنين، ولكنه ما زال قويًّا بما يكفي لجلب أمطار غزيرة على شمال جزيرة لوزون الرئيسية.